Lebensgefährliche Verletzung überlebt: Kerzenwachsunglück

Der frühere Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück kämpft für eine bessere Corona-Impfquote. Mit der Aktion will Hück auch junge MigrantInnen ansprechen. Er will auch wieder boxen - für den guten Zweck: Im März 2022 gegen Francois Botha. Im Studio erzählt Uwe Hück, wie er sich in seinem Leben nach all den Turbulenzen eingerichtet hat. mehr...