Larissa Käfer: Miss-Wahl mit Mission

Turnerin Elisabeth Seitz ist frischgebackene Europameisterin. Der Erfolg ist hart erarbeitet: Seit Kindheit an trainiert sie, hat zahlreiche Rückschläge erlitten. Nun der Lohn bei der EM in München: Gold im Stufenbarren, Bronze im Team. Einer ihrer größten Fans ist ihr Halbbruder Gabriel, der wie seine Schwester in Stuttgart trainiert. Im Studio erzählen die beiden, was ihre sportlichen Ziele sind. mehr...