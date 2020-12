Er hat für bundesweites Aufsehen gesorgt, weil er sämtliche Einweg-Plastikflaschen aus seiner Getränkehandlung verbannte. Als er letztes Jahr mit seinem Umweltkonzept in die Offensive ging, haben ihm viele die Pleite prophezeit und in den sozialen Netzwerken hat er schwere Anfeindungen erlebt. Inzwischen wurde ihm der Mehrweg-Innovationspreis der Deutschen Umwelthilfe verliehen. Bundesweit haben sich auch andere Getränkehändler seinem Mehrweg-Konzept angeschlossen und demnächst eröffnet er eine neue Filiale -| komplett einweg-plastikfrei. Sein Erfolg in Sachen Mehrwegflaschen hat aber auch die Erwartungshaltung an ihn erhöht. Denn er hat verändert, was Verbände in Jahrzehnten nicht geschafft haben. mehr...