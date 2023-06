In zehn Jahren als Brummifahrer erlebt man so einiges auf den deutschen Autobahnen. An den Tonnenschweren Maschinen ist eine stätige Konzentration gefragt und das auch bei Nacht. Die späte Uhrzeit birgt neue Herausforderungen. Besonders die fehlenden Stellplätze an Raststätten machen den Brummifahrern zu schaffen.