Egal ob Schnee, Sturm, Nebel oder Sonnenschein – Baden-Württemberg ist bei jedem Wetter schön. Zeigen Sie uns, wie schön Ihre Region ist und schicken Sie uns Ihr Wetterfoto.

Vollmond über der Kapelle in Wurmlingen. Aufgenommen von Sonja Sayer am 12. März 2020. SWR Landesschau Wetterfotowettbewerb / Sonja Sayer

Seit Jahren sammelt die Landesschau die schönsten Wetterfotos aus Baden-Württemberg und es ist faszinierend, wie schön unsere Heimat zu jeder Jahreszeit ist. Ob eine märchenhafte Schneelandschaft, ein zauberhafter Sonnenuntergang, ein Super-Vollmond oder ein kurioses Wetterereignis – wir suchen schöne, aber auch ungewöhnliche oder seltene Wetterphänomene in Baden-Württemberg.

Immer zum Monatswechsel zeigen wir eine Auswahl dieser Foto in der Landesschau und auf dem Landesschau Facebook Kanal.

Wahl des Wetterfotos des Monats wird eingestellt

Die Wahlen des Wetterfotos des Monats und des Jahres finden nicht mehr statt. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die am Wetterfoto-Wettbewerb mitgemacht haben. Viele Fotografen waren der Aktion über Jahre treu und haben viele Fotos eingereicht. Unter all den vielen schönen Bildern war es oft sehr schwer, die Entscheidung für die drei Fotos der Endrunde zu treffen. Zudem kann eine Online-Abstimmung nie repräsentativ sein und ist damit kein zuverlässiges Mittel, um das beste Wetterfoto zu küren. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Abstimmung einzustellen. Wir hoffen auf das Verständnis aller Teilnehmer.

Schicken Sie uns weiterhin ihre Wetter-Fotos!

Die Bilder die uns erreichen, sind ein so wertvolles Gut, das wir in der Redaktion sehr schätzen. Deshalb wollen wir auch weiterhin einige dieser Fotos in der Landesschau und auf der Facebook-Seite der Landesschau zeigen. Bei der Auswahl der Fotos soll zukünftig ein prägnantes Wetterphänomen des vergangen Monats im Fokus stehen.

Mitmachen: Die Landesschau Wetterfoto Aktion

Rückblick: Der Wetterfoto-Wettbewerb 2020

Bis Dezember 2020 haben wir jeden Monat das Wetterfoto des Monats gekürt und am Ende des Jahres dann das Wetterfoto des Jahres. Hier können Sie sich die 12 Monatssieger des Jahres 2020 noch einmal ansehen.