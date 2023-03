1976 war Dagmar Berghoff die erste Frau bei der Tagesschau. So ganz trauten die Chefs ihrer Entscheidung nicht: Sie hatten sicherheitshalber einen männlichen Ersatzsprecher engagiert. Frauen galten als „zu emotional“ für das Nachrichtengeschäft. Heute kann die „Quotenfrau“ darüber nur lächeln. Mehr als zwei Jahrzehnte brachte sie die wichtigsten Nachrichten in die deutschen Wohnzimmer, schaffte es auf mehr als 10.000 Sendungen. Ende 1999 hörte Miss Tagesschau Jetzt ist Dagmar Berghoff 80 Jahre alt geworden. Im Landesschau Studio blickt sie stolz zurück auf ein selbstbestimmtes Leben und eine Karriere, die ihre Wurzeln beim Südwestfunk in Baden-Baden hatte.