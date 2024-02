Landesschau Baden-Württemberg vom 9.3.2022

per Mail teilen

Unter anderem mit diesen Themen: Drei Generationen und ihre Meinung zum Ukrainekrieg *** Zweieiige Zwillinge geboren am 2.2.2022 *** Backstage beim Musical Aladdin *** Die Senioren-WG in der Syngéria Hausgemeinschaft *** So sparen Sie Energiekosten *** Zu Gast im Studio ist Bäckereifachverkäuferin Ulrike Sailer-Keil, sie vermisst den Respekt der Kunden gegenüber ihren Mitarbeiterinnen.

Moderation: Florian Weber