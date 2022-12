Landesschau Baden-Württemberg vom 8.12.2022

Pilze kennen die meisten als Pizzabelag, oder als Einlage in einer Soße. Aber Champignon, Pfifferling und Steinpilz sind nur die Spitze des Eisbergs in Sachen Pilze. So gibt es allein in Mitteleuropa etwa 8.000 verschieden Pilzarten – nur 200 davon sind bekannte Speisepilze. Mit den unbekannteren Arten kann man Wolle färben, Tinte herstellen oder sogar Handyhüllen basteln. Katharina Krieglsteiner betreibt gemeinsam mit ihrem Mann die Pilzschule Schwäbischer Wald in Ruppertshofen und kennt sich damit bestens aus. Sie zeigt, was man alles mit Pilzen machen kann – außer sie zu essen.