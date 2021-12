Landesschau Baden-Württemberg vom 8.12.2021

Mit diesen Themen: Schafe pflegen Weihnachtsbaumplantage im Odenwald *** Thai Do besitzt über 200 Räder *** Eine Woche im Christbaumdorf Prevorst: Christbaumbauer in 4. Generation *** Tinnitus -| wenn der Pfeifton zur Qual wird *** Einkaufsfieber an Weihnachten in den 50er und 60er Jahren *** Sabrina Weckerlin erobert als Eiskönigin Elsa die Musicalfans

Moderation: Jürgen Hörig mehr...