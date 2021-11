Philipp Burkhardt hat das beste Jahr seines Lebens. Der Kurpfälzer ist zum 4. Mal Deutscher Weißwurst-Meister und zum ersten Mal Gewinner des Bratwurst Grand Prix geworden. Er betreibt die Metzgerei in Waldhof mit seinem Vater Peter. Von ihm hat er das Handwerk gelernt und zusammen führen sie den Familienbetrieb. Familie steht ganz oben und mit seiner Verlobten bastelt Philipp Burkhardt bereits an der vierten Metzger-Generation. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden, was sie verbindet und wie sie es bei all dem Stress schaffen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. mehr...