Jedes Jahr im Sommer finden in Heidelberg die Schlossfestspiele statt. An drei Spielstätten in der Schlossruine bauen Mitarbeitende des Heidelberger Theaters die Bühnen, Zuschauerreihen und Bühnenbilder auf. Jedes Mal eine logistische Herausforderung und ein Wettlauf gegen die Zeit.