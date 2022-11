Landesschau Baden-Württemberg vom 7.11.2022

Denise Lippert leidet immer wieder in Schmerzen in ihrer Wade. Die Ärzte verschreiben ihr Blutverdünner und Kompressionsstrümpfe. Das bringt jedoch nur zeitweilig eine Verbesserung. Als sich schließlich auch noch eine Beule an ihrem Unterschenkel bildet, können ihr nur noch die Fachärzt:innen der Universitätsmedizin Mannheim helfen. mehr...