Bereits mit fünf Jahren weiß Lea, sie will Zirkusartistin werden. Jetzt mit 30 hat sie es geschafft: Sie hat sich ihren Traum erfüllt und tourt als moderne Zirkusartistin durch die ganze Welt. Mit 19 zieht Lea allein nach Kanada zur Ausbildung in einer Artistenschule. Sie schafft es ins legendäre „Moulin Rouge“ nach Paris. Und jetzt auch noch der „Cirque du Soleil“ mit 350 Shows, die in diesem Jahr auf sie warten. Ihre Spezialität: Das Cyr Wheel – ein 15 Kilo schwerer Akrobatikreifen – und der Chandelier. Dabei schwebt sie auf einem Kronleuchter über den Köpfen des Publikums. Hier dabei zu sein ist der absolute Ritterschlag für jede Zirkusartistin. Im Landesschau-Studio erzählt Lea, was diese Auszeichnung für sie bedeutet und von ihrem Traum auch noch mit 80 Jahren auf der Bühne zu stehen.