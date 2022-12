Landesschau Baden-Württemberg vom 6.12.2022

Dilara Mejzlik ist 14 Monate alt, als ihre Eltern den zu großen linken Zeigefinger bemerken und damit fängt ihr Leidensweg an. Der Finger wächst immer weiter, der linke Arm wird dicker und dicker. Bis sie 25 Jahre alt ist weiß kein Arzt wieso. An ihrem vierten Geburtstag wird der Finger entfernt. Es folgen weitere sieben Operationen. Zurück bleiben nicht nur körperliche, sondern auch seelische Narben.

Denn sie wird in der Schule gehänselt, auf der Arbeit, am Strand im Bikini oder wenn sie vor lauter Schmerzen nur schwer am Computer arbeiten kann, danach gefragt.

Nur im Wasser kann sie ihre Krankheit vergessen: dort fühlt sie sich schwerelos. Mit ihrer Zwillingsschwester durchsucht sie immer wieder das Internet nach Antworten und das bringt vor drei Jahren kurz vor Weihnachten die Antwort: Gen-Mutation. Dilara ist trotzdem glücklich – die 27-Jährige freut sich mit ihrem Mann auf ihr Kind. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie ihr Leben trotz Mutation meistert, aber auch welche Ängste sie umtreiben, mit ihrem linken Arm ihr Kind nicht halten zu können.