Landesschau Baden-Württemberg vom 5.10.2023

Mit viel Leidenschaft und Know-how betreibt Sandra Hildebrand in Albershausen eine Greifvogel-Krankenstation. Viele ihrer gefiederten Patienten wurden bei Kollisionen mit einem Fahrzeug verletzt oder sind aus dem Nest gefallen. Sandra Hildebrandt pflegt und versorgt sie und zieht auch verwaiste Jungtiere auf, bis sie fit sind für ein Leben in freier Natur. Eine große Herausforderung für die Tierretterin, denn die wichtige Arbeit, die sie mit ihrem Team in Alberhausen leistet, kostet natürlich auch viel Geld. Im Studio erzählt Sandra Hildebrand, wie Falke, Eule, Kauz und Co ihr Herz erobert haben und wie sie den Tieren helfen kann.