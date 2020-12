Eigentlich kennen wir sie von der Bühne: Vanessa Mi ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands und eine Influencerin mit tausenden Followern auf Instagram. Jetzt wagt sie den Wechsel. Bei SWR Schlager moderiert sie ein Talk-Format und interviewt Promis auch mal ganz sportlich auf dem Laufband im Fitnessstudio. Aktuell arbeitet sie auch gerade an einem neuen Album. Als Schlagerstar ohne Auftritte in Zeiten von Corona fehlt auch ihr der Kontakt zu ihren Fans. Im Landesschau-Studio erzählt Vanessa Mai, was ihr beim Talk mit Promis wichtig ist und warum sie ihre Gäste ausgerechnet auf dem Laufband ausfragt. mehr...