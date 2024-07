Seltsame Dinge stehen auf den Infotafeln, die entlang der Donau in Immendingen und Tuttlingen-Möhringen enthüllt worden sind. Bei der Donauversickerung grabe der Rhein der Donau das Wasser ab, sie fließe nicht in eines, sondern in zwei Weltmeere, und Wien liege gar nicht an der Donau. Jedenfalls nicht im Sommer. Was ist dran an den Behauptungen?