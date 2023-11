Einen Wasserschaden in der Wohnung braucht wirklich niemand. Böden, Wände, Möbel, alles nass. So ging es auch der 88jährigen Elsbeth Kunkel aus Mannheim. Weil in ihrer Wohnung der Wasserzähler aus der Wand gebrochen war, musste sie in ein Hotel ziehen. Doch was nur für kurze Zeit sein sollte, dauerte am Ende ganze 5 Monate.