Affen haben es Roland Hilgartner sein Leben lang angetan. Seit 2007 ist der Biologe Chef des Affenbergs Salem mit mehr als 200 Berberaffen, einem der beliebtesten Ausflugsziele am Bodensee. Ein großes Anliegen ist es Roland Hilgartner, auch Wissen über die intelligenten Tiere zu vermitteln. Nun hat er sich im Park mit einem Baumwipfelpfad einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Von dort aus lassen sich die Affenbergbewohner nun in den Baumkronen bei ihrem Tun beobachten. Im Studio erzählt Roland Hilgartner, warum er darüber so glücklich ist und warum ihn Affen sogar noch auf Expeditionen und in Büchern beschäftigen. mehr...