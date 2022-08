Landesschau Baden-Württemberg vom 29.8.2022

Sein sechs Quadratmeter großer Van mit Solaranlage ist gleichzeitig Schlafzimmer, Küche, Badezimmer und Wohnzimmer - also All in One. Dafür hat sich der Minimalist von sehr vielen Dingen getrennt und dabei festgestellt: er muss auf wenige Dinge Acht geben und das entschleunigt. Er ist mit seinem Van aber auch als mobile Werkstatt unterwegs und hilft anderen beim Ausbau ihrer Camper-Vans. Vollzeit-Leben im Van bedeutet, sich anders zu organisieren. Im Landesschau-Studio erzählt er wie er seinen Alltag auf sechs Quadratmetern lebt und wie lange er sich dieses Leben vorstellen kann. mehr...