Landesschau Baden-Württemberg vom 29.3.2022

Claudia und Rainer Haas leben das Motto: Abenteuerwandern statt Rente. Gerade sind sie zurück aus Lappland. Vier Wochen in der Wildnis und da geht’s schon mal etwas krasser zu. Bei minus 23 Grad im Zelt, alles auf Schneeschuhen aber dafür Polarlichter gesehen. Ihr Motto: Abenteuer statt Rente. Obwohl sie nicht die Topsportler sind, Claudia an Höhenangst leidet, fordern sie sich als Paar immer wieder in der Natur heraus -und wandern mehrere Wochen am Stück. Im Landesschau-Studio erzählen die Schwarzwälder, was sie an Lappland fasziniert hat und warum es sie immer wieder in die Welt hinauszieht. mehr...