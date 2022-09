Die Sommer sind inzwischen richtig heiß. Vor allem in den Städten sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Hier heizt sich der Asphalt auf und die dichte Bebauung verhindert den Luftaustausch. Die Folge: doppelt so viele heiße Tage wie im Umland. Der Temperaturunterschied kann bis zu 10 Grad betragen. Immer mehr Kommunen und Städte versuchen gegenzusteuern, mit begrünten Fassaden. Was solch eine Fassadenbegrünung tatsächlich bringt, worauf man achten muss und wie viel das Ganze kostet -| gut zu wissen. mehr...