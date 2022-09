Menschen, die einsam und ohne Angehörige sterben. Ohne Freunde, ohne Bekannte oder Familie, die für die Toten eine ordentliche Beerdigung ausrichten. Sowas geschieht immer häufiger. Allein in Stuttgart starben noch vor ein paar Jahren 300 Menschen pro Jahr ohne Angehörige ohne bürgerliche Trauerfeier. Jetzt sind es bereits 450 pro Jahr. „Unbedacht Verstorbene“ so nennen das die Kirchen in Stuttgart und richten in regelmässigen Abständen kleine Trauerfeiern genau für diese Menschen aus. mehr...