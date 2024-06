Landesschau Baden-Württemberg vom 27.6.2024

Das Kinder-Indianer-Dorf im Grüngürtel der Stadt Ulm gibt es seit bald 20 Jahren. Problem nur: Es wurde in einem Naturschutzgebiet ausgebaut. Derzeit liegt das Dorf still, bis die Auflagen wie Brandschutz und ein übersichtliches Gelände erfüllt sind. Doch die Zeit drängt. Bereits in drei Wochen wollen sie die Probleme aus dem Weg schaffen, denn für die Sommer sind bereits wieder mehr als hundert Kinder angemeldet worden.