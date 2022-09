Landesschau Baden-Württemberg vom 26.9.2022

„Bitte seien Sie nett zu unserer Bedienung“ – mit diesem Schild vor dem Restaurant empfängt Christine Klein-Seeger ihre Gäste in ihrem beliebten Restaurant „Krabba-Nescht“ in Calw-Holzbronn. Sie hatte sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, nachdem eine 22-jährige Mitarbeiterin von einem Gast so angeschnauzt wurde, dass sie weinen musste. Was Christine Klein-Seeger nicht ahnte: Ihr Hilferuf ging viral. Ein Foto vom Schild wurde mehr als 1,3 Millionen Mal auf Facebook angeklickt. Im Studio erzählt Christine Klein-Seeger, welche Reaktionen es auf die ungewöhnliche Aktion gab und ob sie etwas gebracht hat. mehr...