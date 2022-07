Landesschau Baden-Württemberg vom 26.7.2022

Im Frühling erwachen die Fledermäuse aus ihrem Winterschlaf. Auf diesen Moment freut sich Dina Dechmann ganz besonders. Die Biologin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell widmet sich schon seit Jahrzehnten den Fledermäusen - zu Hause am Bodensee natürlich und auch in aller Welt. mehr...