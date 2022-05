Landesschau Baden-Württemberg vom 26.4.2022

Der TV-Star liebt Schlagfertigkeit und Spontaneität

Kamera und Rampenlicht sind genau ihr Ding. Jana Ina Zarrella wurde in ihrer Heimat Brasilien als Model entdeckt. 1999 kam sie nach Deutschland, macht seit 2001 Fernsehen und heiratete Giovanni Zarrella. Für den SWR hat sie ein "Feel-Good-Format" am Start: In der "#OMG Show" auf dem Insta-Kanal von "SWR Schlager" und in der ARD-Mediathek trifft sie prominente Überraschungsgäste in ungewöhnlichen Locations -| inzwischen schon in der zweiten Staffel. Im Studio verrät Jana Ina Zarrella unter anderem, warum das Talkformat ihrem Temperament und ihrer Schlagfertigkeit so entgegenkommt. mehr...