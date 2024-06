Landesschau Baden-Württemberg vom 24.6.2024

„Ich werde alles, aber kein Koch“. Davon war Cédric Staudenmayer aus Weinstadt-Beutelsbach als Achtklässler noch überzeugt. Bei einem Praktikum nach der Schule änderte er seine Meinung: „Vielleicht werde ich doch Koch“. Gesagt, getan. 2022 hat er das Restaurant seines Großvaters im Remstal übernommen und fährt ein besonders Konzept: Er steht allein am Herd und hat nur alle zwei Monate ein wechselndes Menü. Das macht der 25-Jährige aber so gut, dass ihn der „Guide Michelin“ mit dem begehrten „Young Chef Award“ ausgezeichnet hat. Wie sich das anfühlt und was er seitdem erlebt hat, erzählt er im Landesschau Studio.