Landesschau Baden-Württemberg vom 23.3.2020

Die Themen unter anderem: Tafeln in Not *** Albino-Reh im Odenwald ***Was bedeutet die Corona-Kontaktsperre? *** Lieferservice für Bücher in Ravensburg *** Telefonseelsorgerin Margarete Moritz macht Verzweifelten in der Corona-Krise Mut