Landesschau Baden-Württemberg vom 23.12.2021

Familie Sulz baut ein Haus in Rübgarten bei Pliezhausen. Bisher haben sie die Baupläne nur auf Papier gesehen, und so richtig vorstellen können sie es sich nicht. Das Start up ‚Grundriss in Lebensgröße‘ will genau dabei helfen. In einer Lagerhallte in Magstadt läuft Familie Sulz durch ‚ihr‘ Haus - mit Pappwänden gestaltet im Maßstab 1:1 und sie können sogar auf der Papptoilette probesitzen. Schnell zeigt sich: Der Traum vom Wäscheschacht oder auch die Panorama-Fensterfront war vielleicht doch keine gute Idee. mehr...