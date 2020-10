Egal ob Schweinebraten im Glas oder Kürbispasta - Einkochen ist besser als Wegwerfen. Tim Böckle geht es um nachhaltiges Denken in der Küche und er steht auf heimische Produkte. Sein neues "On demand"-Videokochbuch im YouTube-Kanal des SWR vermittelt die dazu erforderlichen Handgriffe und den Spaß am Selbermachen. Auch Leckermäuler, die wissen wollen, wie man mit Lebensmitteln gut umgeht, lernen mit "Koch ein!", wie man Lebensmittel einfach zubereitet, haltbar macht und preiswert leckere Gerichte zaubert. Im Landesschau-Studio erzählt der Küchenmeister aus Böblingen, warum ihm das Einmachen, Einwecken und Fermentieren regionaler und saisonaler Lebensmittel so wichtig ist. mehr...