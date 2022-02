Landesschau Baden-Württemberg vom 2.2.2022

Bereits Mitte Januar waren die Standesamt-Termine für den 2.2.2022 und für den 22.2.2022 fast komplett vergeben. Viele wollen an diesen Tagen heiraten, auch in Ulm. Jüngst wurde eine Studie bekannt, nach der in allen deutschen Großstädten hier die wenigsten Scheidungen stattfinden. Bundesweiter werden 39 von 100 Ehen geschieden. Spitzenreiter sind die Städte Emden mit 78 und Ludwigshafen mit 71. In Ulm enden dagegen nur 19 von 100 Ehen mit einer Scheidung. mehr...