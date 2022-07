Landesschau Baden-Württemberg vom 21.7.2022

Zu viel Beton, zu wenig Grün. Das meint die Mannheimerin Ursel Risch und das sei nicht nur schade für die Optik, sondern auch sehr schlecht für das Klima. Und wenn nun ein großer schattenspendender Baum in der Großstadt in Gefahr ist, schreitet sie ein. Denn trotz des Klimawandels werden in Mannheims Quadraten immer noch viele alte Bäume gefällt. mehr...