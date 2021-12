Landesschau Baden-Württemberg vom 2.12.2021

Umbauarbeiten: Die Giraffen des Karlsruher Zoos müssen in einen anderen Zoo gebracht werden. Zu viel Lärm vertragen sei einfach nicht. Und wenn eine sich ein Bein brechen würde, eine Katastrophe. Der Opelzoo in Kronberg nimmt jetzt die Giraffen bis zur Fertigstellung ihres neuen Savannen-Geheges in Obhut. mehr...