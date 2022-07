Landesschau Baden-Württemberg vom 20.7.2022

Alicia Amatriain ist seit über zwei Jahrzehnten der Star am Stuttgarter Ballett-Himmel. Die 41jährige Balletttänzerin hat die wichtigsten Tanzpreise bekommen und gilt als absolutes Ausnahmetalent. Mit 14 kommt sie aus dem spanischen Baskenland nach Stuttgart an die John Cranko Schule und startet danach ihre Karriere beim Stuttgarter Ballett. Dort schreibt die Primaballerina Geschichte, bleibt aber immer bodenständig. Nach ihrer Babypause vor 2 Jahren kann sie nur noch unter Schmerzen tanzen. Deshalb verkündet sie nun das Aus ihrer Karriere. Am 12. Juli stand Alicia ein letztes Mal auf der Ballettbühne. Im Landesschau-Studio erzählt sie was ihr das Ballett bedeutet und wie es für sie jetzt auch privat weitergeht. mehr...