Landesschau Baden-Württemberg vom 20.6.2024

Der indische Tempeltanz ist ihre Leidenschaft, doch unter der Woche tauscht Shany Mathew den Sari gegen Businesskleidung. Sie vereint zwei Welten: in der einen ist sie Integrationsbeauftragte der Stadt Bad Friedrichshall bei Heilbronn. In der anderen ist sie Tanzlehrerin an der Orientalischen Musikakademie Mannheim. Sie hat rund 100 Schüler, angefangen bei Kindern bis hin zu Erwachsenen. Shany Mathew studierte in Indien den Tempeltanz. Über ihre Auftritte in Bollywood-Filmen erzählt Shani Mathew in der Landesschau genauso wie über ihre Arbeit als Integrationsbeauftragte bei der Stadt Bad Friedrichshall.