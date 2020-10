Bei Kathrin liegt die Begeisterung für's Fliegen in den Genen. Ihr Großvater war bereits Fluglehrer in Bad Saulgau. Also kein Wunder, dass sie schon früh mit dem Segelfliegen angefangen hat. In Tobias hat sie nun einen Partener mit ähnlichen Interessen gefunden. Er ist leidenschaftlicher Fallschirmspringer. mehr...