Landesschau Baden-Württemberg vom 19.7.2022

Immer mehr Menschen verzichten auf das Auto und sind mit dem Fahrrad oder E-Scootern in der Stadt unterwegs. Um mit dieser Veränderung Schritt zu halten, gibt es auch in Stuttgart seit einigen Jahren eine Fahrradpolizei. Sie kontrollieren Falschparker in Fahrradstraßen, Fahrradfahrer in der Fußgängerzone oder E-Scooterfahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Sie sind schnell wie der Blitz, haben die Straßen Stuttgarts gut im Blick und sind nicht selten schon vor der normalen Streife am Einsatzort. mehr...