Sie ist die erste Frau in diesem Amt: Heike Springhart, seit kurzem Bischöfin der evangelischen Landeskirche Baden, war zuletzt Gemeindepfarrerin von Pforzheim. Das neue Amt ist eine Herausforderung in einer Zeit, in der das Thema Missbrauch die Diskussionen beherrscht und die Mitglieder der Kirche massenweise den Rücken zukehren. Im Studio erzählt die Bischöfin, warum sie den großen Aufgaben "hoffnungsstur und glaubensheiter" entgegensieht und wie sie es schafft, auch mal abzuschalten. mehr...