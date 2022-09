Landesschau Baden-Württemberg vom 1.9.2022

Der Dürresommer macht sich selbst da bemerkbar, wo es in diesen Tagen am kühlsten ist: Im Schwarzwald. Im Bühlertal sind Bäche vertrocknet und Quellen versiegt, die Waldbrandgefahr so hoch wie nie. Aber das ist lange noch nicht alles. Infolge von Trockenstress lichten sich die ersten Bäume als wäre es schon Herbst. Und der Handlungsspielraum der Förster ist begrenzt. mehr...