Beschaffungskriminalität, Prostitution, dreimal Beinahe-Tod: Seine Drogensucht brachte Dieter Prause alias "Ringo P." an den Abgrund. Im Knast passierte ein Wunder: Plötzlich sah er einen Sinn in seinem Leben. 30 Jahre ist das her. Heute ist er 65, glücklicher Ehemann und Vater. Mit der Polizei arbeitet er in der Drogenprävention an Schulen. Im Studio erzählt er, warum es ihm so wichtig ist, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. mehr...