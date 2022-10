Fast 6000 Menschen wohnen in der Bahnstadt in ganz modernen Passivhäusern. Ein Vorzeige-Projekt, auf das die Stadt Heidelberg mächtig stolz ist. Hinter den schicken Fassaden ist nicht alles so vorzeigbar: Für Familien ist eine Wohnung hier kaum erschwinglich und außerdem gibt es hier eindeutig zu wenig Grün, was vor allem an heißen, sonnigen Tagen zum Problem wird. Das will Marco Tidona ändern. Er wohnt auch hier im Viertel und hat eine Idee. Eine Woche in der Heidelberger Bahnstadt. mehr...