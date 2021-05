Mit den warmen Tagen und der Sonne beginnt die Hochsaison der Eisdielen. Schokolade, Vanille, Erdbeere oder doch lieber Leberwurst? In einer Eisdiele in Rottenburg dürfen nun nicht mehr nur die Menschen an ihrem Eis schlecken. Thomas Micolino hat das Leberwurst-Eis für alle seine tierischen Kunden selbst entwickelt. Dass kommt bei den Vierbeinern und ihren Besitzern gut an. mehr...