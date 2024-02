Beim Fußball geht es häufig genug um die Wurst, aber in diesem Fall stimmt es wirklich: Der SSV Ulm muss momentan für 5 Spiele ins Stadion nach Aalen ausweichen, da es in Ulm keine Rasenheizung gibt und die in der dritten Liga Pflicht ist. Nicht verzichten müssen die Ulmer Fans auf ihre Original-Stadionwürstchen - ein bisschen Heim-Feeling im fremden Stadion.