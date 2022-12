Am 19. November feierten die Geschwister Paul, Kathy, Patricia, John, Jimmy und Joey mit 5500 Fans ihre "Mega Christmas Show" in der Mannheimer SAP Arena. Ihre multikulturellen Songs erzählen ein Stück ihrer gemeinsamen Geschichte. Denn die erfolgreichste Musikerfamilie der Welt ist mit den festlichen Traditionen der USA, Spaniens, Irlands und Deutschlands vertraut. In der Landesschau verraten Kathy, die Ersatzmama der Kelly Family und John, der zarte Sänger, der einst Balletttänzer werden wollte, warum sie mit ihren Fans gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Stück Lebensfreude feiern möchten.