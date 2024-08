Landesschau Baden-Württemberg vom 14.8.2024

Anna Maria Wagner aus Ravensburg hatte gute Aussichten auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Am Ende war es der undankbare fünfte Platz. Wie waren ihre Eindrücke vom Kampf? Was für ein Gefühl war es, mit der Fahne bei der Eröffnung der Spiele einzulaufen? Nach der letzten Olympiade in Tokio hatte sie mit einer Post-Olympia-Depression zu kämpfen. Sieht sie sich in der Gefahr, so etwas noch einmal zu erleben? Das alles erzählt sie in der Landesschau.