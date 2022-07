Sie handeln mit den teuersten und schnellsten Karossen der Welt. Michael und Sven Kanz aus Melchingen sind Luxus-Autohändler mit einem Händchen für außergewöhnliche Verkaufsobjekte. Mit großem Erfolg. Was in der Garage ihres Vaters mit einem alten Golf im Wert von 500 Euro begann, ist längst zu einem Imperium gewachsen. Allein auf dem Gelände ihres Autohauses stehen Wagen im Wert von mehreren Millionen Euro, die gut betuchte Kunden aus aller Welt in das 900 Einwohner-Dorf auf der Schwäbischen Alb locken. Doch die Autobranche schwächelt schon seit längerem. Manch ein Händler musste seinen Betrieb aufgeben. Aus diesem Anlass verraten die Kanz-Brüder im Studio, wie sie der Krise trotzen und warum ihr Autohaus für sie mehr ist als nur ein Verkaufsraum für Luxuskarossen. mehr...