Landesschau Baden-Württemberg vom 14.1.2022

Claus Reimann aus Schrozberg hat 40 Jahre lang nach seinem Vater gesucht. Er ist 1946 unehelich geboren. Seine Mutter hat ihm die Identität seines Vaters nie verraten, weil sie aus einer sehr angesehenen Mannheimer Familie stammte. Erst als sie 1980 stirbt, findet er in ihrem Tagebuch den Namen seines Vaters: Ein amerikanischer Soldat aus Puerto Rico. Nur mit dem Namen macht er sich auf die Suche, bei der Botschaft, im Internet, in alten Stammbüchern. Nach unzähligen Versuchen hat Claus Reimann im Oktober 2021 -endlich Erfolg. Eine DNA-Analyse führt ihn auf die richtige Spur. Reizmann stößt auf drei Schwestern und einen Bruder in Puerto Rico. Er sagt: "Plötzlich bin ich Halblatino." mehr...