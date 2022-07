Landesschau Baden-Württemberg vom 13.7.2022

An vielen Orten der Welt hilft Christoph Dennenmoser im Auftrag des Roten Kreuzes. Unter anderem war der hauptberufliche Notfallsanitäter zur Flüchtlingskrise auf Lesbos und baute schon mehrmals Ebola Stationen in Liberia auf. Seit 35 Jahren ist er im Rettungsdienst tätig und mit großem Engagement ehrenamtlicher Leiter des Katastrophenschutzes. Vier Wochen war Christoph Dennenmoser zuletzt in der Ukraine im Einsatz. Er erlebte Raketenangriffe und telefonierte täglich mit seiner Frau zuhause. Im Landesschau Studio erzählt der Laufenburger, warum aber seine Frau den härteren Job hat, wenn sie zuhause sitzt und sich Sorgen um ihn machen muss und was ihn zuletzt in der Ukraine so berührt hat. mehr...