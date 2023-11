Landesschau Baden-Württemberg vom 13.11.2023

Die Suppenküche in Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg bringt für viele Menschen jeden Tag ein warmes Essen auf den Tisch und vor allem viele Menschen gemeinsam an den Tisch. Einer der Organisatoren, der von Anfang an dabei ist, ist Rudi Heilig. Dank dem ehemaligen Bank-Leiter gibt es in der Suppenküche nicht nur etwas für den Magen, sondern, wenn nötig, auch etwas für den Geldbeutel.